Росіяни порушили обіцянку не атакувати Одесу та два інші порти, залучені в постачанні зерна.

Ціни на пшеницю різко пішли в гору в понеділок, 25 липня. Причиною цьому став ракетний удар російської армії по морському порту в Одесі, який викликав сумніви щодо можливості реалізації досягнутої напередодні "зернової" угоди.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій торговій біржі в понеділок піднялися майже на 4% до 7,86 долара за бушель, відновлюючи втрачену в п'ятницю позицію, оскільки ціни впали майже на 6% після оголошення угоди.

Відновлення українського експорту потребує не тільки безпечних судноплавних каналів, а й безпечних портів. Росіяни породили сумніви в безпеці портів ледве до того, як висохло чорнило на транспортній угоді – цитують журналісти одного з європейських зернотрейдерів.

Українські морські порти були закриті від початку російського повномасштабного вторгнення у лютому. І хоча деякі врожаї вивозилися залізницею або автосполученням через сусідні країни, такі як Румунія і Польща, мільйони тонн досі залишаються в Україні.

Наголошується, що зменшення поставок від одного з найбільших у світі експортерів зерна спричинило розпал продовольчої інфляції по всьому світу. Водночас в ООН попереджають, що це може призвести до голоду і масової міграції в безпрецедентних масштабах..

Окрім невизначеності щодо того, скільки часу знадобиться для розмінування, судновласники вне залежності від фрахтової ставки банально не попливуть в Україну через побоювання, що їх судно буде вражене ракетами – говорить інший трейдер

У неділю Україна продовжила спроби відновити експорт зерна зі своїх чорноморських портів згідно з новою угодою, але попередила, що поставки постраждають, якщо російський ракетний удар по Одесі стане ознакою чогось більшого.

Зерновий коридор: угода та обстріл порту

Як повідомляв УНІАН, менше ніж за 24 години після підписання стамбульської угоди про експорт українського зерна російські війська атакували Одесу чотирма ракетами.

Внаслідок обстрілу є поранені, пошкоджена інфраструктура Одеського морського торгового порту. Коли російські ракети атакували порт, там чекало на відправлення зерно, але сховище з зерном не постраждало.

Пізніше стало відомо, що США працюють над планом "Б" з експорту українського зерна після ударів РФ по Одесі. Там відзначили, що треба враховувати різні непередбачувані обставини, бо Путіну довіряти не можна.

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