Експерт прогнозує подальше зростання цін на рослинну олію.

Восени вартість рослинної олії в Україні може зрости до 100 гривень за літр.

Такий прогноз опублікувало видання "Сьогодні".

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Як пише видання, економіст Олег Пендзин вважає, що ціну на рослинну олію в Україні ніхто знижувати не буде.

"Є такі поняття як узгоджені дії або картельна змова. Якщо немає конкуренції, вам ніхто ціну знижувати не буде. Судячи з того, що у світі ціна впала на 10%, а у нас за місяць зросла на 30,5%, у нас не дуже сильно працює конкуренція. Значить, це питання Антимонопольного комітету", - вважає Пендзін.

"За прогнозами експертів у цій галузі, Ціна за літр олії восени може підскочити до 100 гривень за літр", - йдеться в сюжеті.

Скільки коштує олія в Україні:

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають у два рази дешевше.

Українське масло в Чехії:

У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 гривень.

Порівняльні ціни в Польщі та Україні:

Згідно з дослідженнями, опублікованими громадською організацією "Економічний дискусійний клуб", різниця в ціні в польських і українських супермаркетах становить від 60-100%.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Автор: Олена Коваленко