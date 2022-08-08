Покупець залишився незадоволений п'ятимісячною затримкою вантажу.

Українське зерно прибуло до Лівану, але покупець відмовився від продукції. Тепер відправник шукає нового покупця.

Про це повідомили в посольство України в Лівані.

Зазначається, що покупець відмовився від зерна через затримку поставки на п'ять місяців.

"Згідно з інформацією, наданою вантажовідправником українського зерна на борту судна Razoni, покупець в Лівані відмовився прийняти вантаж через затримку термінів поставки (більше 5 місяців)", - йдеться в повідомленні.

Дипломати вказали, що вантажовідправник вже почав пошук нового покупця зерна, в тому числі і за межами Лівану.

Як повідомляв УНІАН, домовленість щодо безпечних поставок українського зерна була досягнута 22 липня в Стамбулі. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН і Туреччини.

27 липня відбулося відкриття спільного координаційного центру. Представники Туреччини, РФ, України та ООН, представлені в центрі, будуть здійснювати контроль реалізації домовленостей.

Відповідно до угоди, суховантажі, що прямують з вантажем зерна і продовольства з портів України, стають на якір в заздалегідь обговореному пункті біля входу в Стамбульську протоку. Після здійснюється огляд судна представниками Туреччини, РФ, України та ООН зі спільного координаційного центру. Після цього кораблі продовжують шлях до кінцевого пункту призначення.

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