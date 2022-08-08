Першим судном, що відбуло з українського порту, був суховантаж Razoni під прапором Сьєрра-Леоне.

З чорноморських портів України за тиждень вийшло 10 суден з 305 458 тонн зерна.

Станом на 8 серпня, планувалося завершити огляд ще чотирьох кораблів з 170 тис .458 тоннами кукурудзи в Стамбулі, проте судно Polarnet, що відбуло з України 5 серпня, досягло берегів району Деріндже в провінції Коджаелі лише в понеділок. Судно перевозить 12 тис.тонн кукурудзи, повідомляє Анадолу.

Решта шість суден тримають курс в порти Італії, Китаю, Ірландії, Великобританії та Лівану.

Першим судном, що відбуло з українського порту, був суховантаж Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Судно, що перевозило 27 тис.тонн кукурудзи до Лівану, відбуло з Одеського порту 1 серпня.

Суховантажі NAVISTAR під прапором Панамських осровів і Rojen під прапором Мальти відбули з портів Одеси і Чорноморська 5 серпня. Судно NAVISTAR з вантажем в 33 тис. тонн кукурудзи тримає курс до Ірландії, а судно Rojen з вантажем в 13 тис. тонн – до Великобританії.

Крім того, суховантаж Fulmar-S під прапором Барбадосу відбув з Порту Бандирма 5 серпня і досяг Чорноморського порту 7 серпня. Fulmar-S став першим кораблем, що прибув у порт України для відвантаження зерна.

Як повідомляв УНІАН, домовленість щодо безпечних поставок українського зерна була досягнута 22 липня в Стамбулі. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН і Туреччини.

27 липня відбулося відкриття спільного координаційного центру. Представники Туреччини, РФ, України та ООН, представлені в центрі, будуть здійснювати контроль реалізації домовленостей.

Відповідно до угоди, суховантажі, що прямують з вантажем зерна і продовольства з портів України, стають на якір в заздалегідь обговореному пункті біля входу в Стамбульську протоку. Після здійснюється огляд судна представниками Туреччини, РФ, України та ООН зі спільного координаційного центру. Після цього кораблі продовжують шлях до кінцевого пункту призначення.

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