У конкурсі були представлені виробники з десятків країн.

Оголошено результати World Cheese Awards 2026 – одного з найпрестижніших міжнародних конкурсів сирів. Як повідомляє Time Out, перемогу здобув французький сир із горіховими нотками, який уперше приніс своїй категорії найвищу нагороду.

Конкурс World Cheese Awards часто називають "Оскаром" у світі сироваріння. Цьогоріч на нього подали 5330 зразків із 45 країн. Їх оцінювали 270 фахівців: продавці сирів, закупівельники, журналісти, виробники та афінери – спеціалісти, які займаються дозріванням сирів, повідомляє The Telegraph.

Кожен зразок оцінювали за кількома критеріями, зокрема зовнішнім виглядом, текстурою, запахом і, звичайно, смаком.

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У верхніх рядках рейтингу переважали країни з давніми традиціями сироваріння – Іспанія, Італія, Швейцарія та Франція. Водночас у конкурсі були представлені й виробники з Туреччини, Японії, Бразилії, Індії та Мексики.

Велика Британія цього разу опинилася в невигідному становищі: більшість її учасників запізнилися на конкурс, який проходив в іспанській Кордові, і не встигли пройти оцінювання, зазначають автори.

Який сир переміг

Попри сильну конкуренцію з боку швейцарського альпійського сиру та французького сиру з овечого молока, головну нагороду здобув твердий сир комте гірського типу з регіону Юра у Франції.

Іспанський сирний експерт і член журі Рафаель Домінгес розповів The Telegraph, що переможець вразив його зовнішнім виглядом, ароматом і багатогранним смаком.

"Він мав привабливий вигляд. Запах був насиченим, із бульйонними нотками, як і очікувалося, а смак мене підкорив. У ньому було багато відтінків: чудові горіхові та пікантні ноти, а потім виразний смак умамі, який залишався ще близько двох хвилин", – сказав експерт.

Він зізнався, що хотів би перемоги іспанського сиру, однак залишився задоволений результатом: "Це чудовий сир".

Більше цікавого про продукти харчування

Нагадаємо, названо продукти, які містять клітковини більше ніж фініки, які мають її близько 1,6 грама в одному плоді. Клітковина сприяє нормальному травленню, підтримці здорового рівня цукру в крові та холестерину, а також довше зберігає відчуття ситості.

Серед них білі боби - одна чашка варених плодів містить понад 19 грамів розчинної та нерозчинної клітковини – це більш ніж у шість разів перевищує кількість клітковини в одному фініку. Біла квасоля також є чудовим джерелом рослинного білка, фолієвої кислоти та заліза.

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