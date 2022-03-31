Росія хотіла, аби в Україні почалася гуманітарна катастрофа й люди залишилися без хліба.

Українські аграрії рятують посівну й зривають плани окупантів. Росія хотіла, аби в Україні почалася гуманітарна катастрофа й люди залишилися без хліба. Проте аграрії упевнені, що у росіян нічого не вийде.

Про це йдеться в ТСН.

На Вінниччині на кілька тижнів раніше, ніж зазвичай, почали посівну компанію. Сіють яру пшеницю та ячмінь. Аграрії хочуть впіймати гарну погоду, й поспішають сіяти через війну. Раніше Віталій, один з мешканців Вінниччини, засівав поля кукурудзою та соєю, але тепер, вперше за кілька років, він сіє лише пшеницю.

У військовій адміністрації просять сіяти менше кукурудзи та соняшника, які раніше йшли на експорт, а більше продовольчого зерна та гречки, щоб прогодувати українців. Директор інституту кормів та сільського господарства Поділля Олександр Корнійчук розповідає, що основні культури, які забезпечують продовольчу безпеку, це ярі пшениця та ячмінь, гречка, просо, цукрові буряки. Саме ці культури зараз засіватимуть аграрії.

Фермер, який вже 24 роки проводить посівні, каже, що посівна компанія у цьому році буде найважливішою за усі ці роки. Науковці пропонують сіяти ультра ранні сорти гречки, яка родить двічі на рік, і навіть рис. Це допоможе забезпечити країну крупами.

Картоплю також будуть саджати у промислових масштабах. Фермерам Вінниччини вже обіцяють кредити без відсотків, проте у регіоні критично мало пального.

"Вінницька область має потребу у майже 22 тис. тон дизельного пального, також на сьогодні є дуже велика проблема з мінеральними добривами. Ворог б’є саме по нафтобазах, він б’є точково, по складах з продуктами. Вони сподіваються, що ми будемо голодувати", - розповів голова Вінницької військової адміністрації Сергій Борзов

Проте фермери запевняють, що голоду не буде. Вони поспішають якомога раніше засіяти усі поля. Спеціальна техніка зупиняється лише тоді, коли лунає повітряна тривога. Якщо аграрії чують сирени, вони вже знають, що робити. Фермери лягають прямо за тракторами й перечікують тривогу. Як тільки небезпека минає, вони продовжують працювати.

Працівники надзвичайних служб нагадують трактористам про необхідність бути обережними. Фермерам потрібно уважно дивитись на ріллю, адже у землі можуть знаходитися ворожі міни й снаряди, які не розірвались.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що вже стало відомо, чим загрожує для українських аграріїв блокування Росією портів.

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