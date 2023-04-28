Також ЄК виділить 100 млн євро допомоги постраждалим фермерам у п'яти країнах-членах ЄС.

Єврокомісія домовилася з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією про зняття заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Заступник Голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що Єврокомісії вдалося узгодити скасування національних обмежень на імпорт з боку цих п'яти країн Східної Европи.

Також Єврокомісія вводить виняткові запобіжні заходи по чотирьох видах сільгосппродукції - пшениці, кукурудзі, ріпаку та соняшнику і виділяє пакет підтримки в розмірі 100 мільйонів євро для постраждалих фермерів.

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За даними джерела ЗМІ в Єврокомісії, під "винятковими запобіжними заходами" маються на увазі введення квот на ввезення українського зерна.

Проблеми з експортом українського зерна - деталі

Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина ввели заборону на ввезення і транзит зерна та іншого продовольства з України.

Єврокомісія назвала односторонні рішення країн про заборону на ввезення товарів неприйнятний. На тлі проблем з експортом українського зерна Єврокомісія заявила про намір збільшити підтримку фермерів 5 країн. Пізніше за підсумками переговорів Єврокомісія погодила заборона імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.