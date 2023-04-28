Єврокомісія домовилася з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією про зняття заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України.
Заступник Голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що Єврокомісії вдалося узгодити скасування національних обмежень на імпорт з боку цих п'яти країн Східної Европи.
Також Єврокомісія вводить виняткові запобіжні заходи по чотирьох видах сільгосппродукції - пшениці, кукурудзі, ріпаку та соняшнику і виділяє пакет підтримки в розмірі 100 мільйонів євро для постраждалих фермерів.
За даними джерела ЗМІ в Єврокомісії, під "винятковими запобіжними заходами" маються на увазі введення квот на ввезення українського зерна.
Проблеми з експортом українського зерна - деталі
Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина ввели заборону на ввезення і транзит зерна та іншого продовольства з України.
Єврокомісія назвала односторонні рішення країн про заборону на ввезення товарів неприйнятний. На тлі проблем з експортом українського зерна Єврокомісія заявила про намір збільшити підтримку фермерів 5 країн. Пізніше за підсумками переговорів Єврокомісія погодила заборона імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.