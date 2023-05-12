Європейські країни вимагають від Єврокомісії пояснень, як і чому Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії та Болгарії були надані 100 мільйонів євро.

Міністри сільського господарства 12 країн ЄС висловили "серйозну стурбованість" з приводу недавньої угоди Єврокомісії і п'яти східних країн блоку, яка дозволила зняти заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Як пише пише Politico з посиланням на спільний лист членів урядів, міністри Франції, Німеччини, Нідерландів, Ірландії, Греції, Австрії, Бельгії, Хорватії, Люксембургу, Естонії, Данії та Словенії вимагають від Єврокомісії "роз'яснень" з приводу угоди, яка, за їхніми словами, була здійснена "без консультацій".

"Як і у всіх аспектах нашої підтримки, необхідно забезпечити єдність Європейського Союзу і щоб наші розбіжності не грали на руку Росії, особливо в цьому конкретному питанні, коли Росія погрожує не продовжувати орноморську зернову ініціативу. Ми закликаємо комісію повернутися до прозорої процедури відповідно до встановлених правил в рамках функціонування ЄС і його держав-членів", – йдеться в листі.

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Міністри висловили стурбованість з приводу того, як угода пов'язана з правилами і функціонуванням внутрішнього ринку ЄС, а також із зобов'язаннями ЄС перед Україною. Вони також закликали до подальшого обговорення з країнами блоку щодо того, як і чому Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії та Болгарії було надано 100 мільйонів євро.

Заборона на імпорт агропродукції з України - що потрібно знати

Наприкінці квітня Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт зерна з України. Український уряд заявляв, що аграрний експорт може обвалитися на 8-10% внаслідок припинення імпорту Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Кілька міністрів сільського господарства ЄС розкритикували односторонні заборони, введені Польщею та іншими країнами. Єврокомісія також назвала ці односторонні рішення неприйнятними.

Згодом ЄК заявила, що домовилася з п'ятьма країнами про відновлення імпорту з України, запропонувавши виділити допомогу фермерам у цих країнах на суму 100 мільйонів євро.

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