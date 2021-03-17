Розмір допомоги на одного сільгоспвиробника на рік не може перевищувати розміру 10 мінімальних зарплат / Ілюстрація REUTERS

Кабінет Міністрів обмежив максимальний розмір фінансової допомоги аграріям за програмою компенсацій за покупку сільгосптехніки.

Постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

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Згідно з постановою, розмір допомоги на одного сільгоспвиробника на рік за цією програмою не може перевищувати розміру 10 мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня відповідного року.

Таким чином, у 2021 році максимальний розмір компенсації за покупку сільгосптехніки складе 60 тис.грн.

Держбюджет-2021 та АПК

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Автор: Ганна Нагорна