Максимальний розмір допомоги одному сільгоспвиробнику в 2021 році складе 60 тисяч гривень.

Кабінет Міністрів обмежив максимальний розмір фінансової допомоги аграріям за програмою компенсацій за покупку сільгосптехніки.

Постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

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Згідно з постановою, розмір допомоги на одного сільгоспвиробника на рік за цією програмою не може перевищувати розміру 10 мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня відповідного року.

Таким чином, у 2021 році максимальний розмір компенсації за покупку сільгосптехніки складе 60 тис.грн.

Держбюджет-2021 та АПК

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік".

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Кабінет міністрів у Державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу, що на 700 млн грн більше, ніж у держбюджеті на 2020 рік.

29 грудня 2020 року міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив про те, що вітчизняні аграрії отримають всі 4 млрд грн, які були передбачені в Державному бюджеті на 2020 рік на підтримку галузі.

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Автор: Ганна Нагорна