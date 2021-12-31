Експерти зазначають, що зростання цін на цю продукцію продиктоване як передноворічним ажіотажем, так і обмеженою пропозицією огірка.

Перебої з постачанням турецького огірка цього тижня призвели до помітного скорочення обсягів цієї продукції на ринку в Україні. Крім того, свою роль у стрімкому зростанні цін як на місцевий, так і на імпортний огірок зіграло наближення новорічних свят.

За словами ключових гравців ринку, з початку тижня попит у даному сегменті є просто ажіотажним, пише EastFruit.

Ціна на місцевий тепличний огірок наразі становить 60-70 грн/кг ($2,21-2,57/кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. При цьому реалізацію цієї продукції на сьогодні ведуть лише поодинокі українські комбінати. А практично весь обсяг місцевого огірка відвантажується в роздрібні мережі.

Читайте такожВ Україні перед новорічними святами підскочили ціни на популярний овочЕксперти наголошують, що зростання цін на цю продукцію продиктоване як передноворічним ажіотажем, так і обмеженою пропозицією огірка. Більшість українських комбінатів вже завершили сезон продажу, а постачання із зовнішнього ринку, зокрема з Туреччини, є досить нестабільним. Так, сьогодні ціна на імпортний огірок стартує від 50 грн/кг ($1,84/кг), що в середньому на 33% дорожче, ніж тижнем раніше.

Зазначимо, що сьогодні ціна на тепличний огірок в Україні вже фактично відповідає ціновому рівню минулого року. При цьому трейдери не виключають, що підвищувальна цінова тенденція в даному сегменті збережеться протягом усіх свят, оскільки постачання тепличного огірка з Туреччини не повною мірою покриває сьогоднішній попит у даному сегменті.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що в Україні напередодні новорічних свят підскочили ціни на помідори.

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