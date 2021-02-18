Вірус виявлено у птиці в одному з приватних господарств.

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області виявили спалах пташиного грипу в селищі Клавдієво-Тарасове під Києвом, ухвалено рішення про запровадження карантину в населеному пункті.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

"У приватному домогосподарстві смт Клавдієво-Тарасове, Бучанського (Бородянського) району Київської області під час молекулярно-генетичних досліджень виявлено РНК вірусу пташиного грипу (тип А субтип Н5N8)", - йдеться в повідомленні.

За рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії з 17 лютого карантинні обмеження запроваджено в селищі Клавдієво-Тарасове. Крім того, до 10-кілометрової зони спостереження (нагляду) включено понад 15 сусідніх населених пунктів у Київській області..

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Також до зони нагляду потрапило підприємство з утримання та забою птиці ТОВ "Виробничо-торгова компанія "Ранко" (с. Бабинці).

Пташиний грип - гостра інфекційна вірусна хвороба птахів. Характеризується ураженням органів травлення, дихання, високою летальністю близько 56%. Вперше грип птахів був виявлений в Італії понад сто років тому.

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Автор: Ганна Нагорна