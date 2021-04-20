Це вже п'ятий ринок для українських виробників молока, відкритий цього року.

Лівія відкрила свій ринок для українських виробників молока і молочних продуктів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька.

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"Цього разу відкрито ринок Лівії для українського молока і молочних продуктів. Це п'ятий ринок для наших виробників і експортерів молокопродуктів, який Держпродспоживслужба відкрила цього року", - написала вона.

Магалецька нагадала, що з початку 2021 року українські виробники молока та молокопродуктів отримали можливість експортувати свою продукцію до Лівану, Японії та Аргентини. Також свій ринок відкрила Південна Корея.

Що цьому передувало

Україна у 2020 році відкрила 12 нових ринків для експорту продукції, погодила 35 експортних сертифікатів і пройшла 2 аудити Європейського Союзу за системою оцінки державного контролю за виробництвом риби та рибних продуктів, м'яса птиці та продуктів з нього.

У лютому 2021 року Ефіопія відкрила свій ринок для імпорту українських яєць.

У березні 2021 року Японія відкрила свій ринок для українського молока.

15 квітня 2021 року Аргентина відкрила свій ринок для українських виробників молока та молочних продуктів.

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Автор: Ганна Нагорна