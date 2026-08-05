Росія атакувала Київ та область балістикою: у столиці пожежі

Внаслідок ворожої атаки в Оболонському та Святошинському районах горять складські споруди

Російські окупаційні війська у ніч на 5 серпня завдали ракетного удару по Києву та області із застосуванням балістичного озброєння, у місті пролунали десятки вибухів. Про це повідомили у КМВА та міский голова Віталій Кличко.

Оновлено 01:10. В Оболонському районі сталось загоряння в 20-поверховому житловому будинку. Також є повідомлення про пожежу ще в одному домі та в складських приміщеннях за двома адресами.

У Деснянському районі теж загоряння в складському приміщенні, також уламки ракети впали біля житлового будинку.

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В Оболонському районі за попередньою інформацією влучання в офісну будівлю. Також, є виклик у Святошинський район столиці, повідомляє Кличко.

Внаслідок ворожої атаки в Оболонському та Святошинському районах горять складські споруди. На іншій локації в Оболонському районі виникло загоряння в 20-поверховому житловому будинку.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння", - написали там.

В свою чергу у Telegram-каналі Кличка опублікував інформацію про нібито "роботу ППО в Києві", хоча кореспонденти УНІАН її не чули і не спостерігали. Варто зазначити, що не раз повідомлялось, що в України на даний момент немає засобів проти балістичних ракет.

Починаючи з 00:20 в місті та області пролунала щонайменше кілька десятків потужних вибухів.

Удари РФ по Україні

4 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по передмістю Одеси - люди, що були біля ринку, отримали поранення.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ворог цинічно вдарив ракетами по передмістю Одеси, по людному місцю біля ринку.

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