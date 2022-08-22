Аналітики прогнозують зростання цін на каву протягом наступних трьох-шести місяців через падіння пропозиції і запасів кави.

Поганий урожай у найбільшого в світі виробника кави - Бразилії може спровокувати ще більше подорожчання цього продукту.

Кавові фермери в Бразилії досі борються з наслідками примх погоди в минулому році, коли плантації постраждали спочатку від посухи, а потім від заморозків, повідомляє The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що урожай високоякісних зерен арабіки в Бразилії буде менший половини того, який зазвичай буває в хороші роки.

Якщо врожай цього року виявиться меншим, ніж передбачалося, це може посилити дефіцит міжнародних поставок і сприяти новому зростанню цін на каву.

Проблема посилюється тим, що виробництво кави арабіка йде по дворічному циклу, що дає більший урожай в парні роки. Також погана погода завдала шкоди кавовій індустрії Колумбії, яка є ще одним великим виробником.

Дані про споживчі ціни в США показують, що після того, як протягом багатьох років вони практично не змінювалися, рахунки за каву в домашньому господарстві різко зросли за останній рік. Це викликано тим, що кавова індустрія, як і інші, боролася як з проблемами ланцюжка поставок, так і з високими витратами.

Світові ціни на арабіку, ймовірно, зростуть після того, як почнуть готуватися оцінки врожаю цього року в Бразилії, сказав Тьяго Казаріні, бразильський кавовий брокер Cazarini Trading Co.

Аналітики раніше передбачали, що урожай арабіки в Бразилії за 12 місяців, починаючи з липня, може відповідати рекорду, встановленому двома роками раніше, в 48,7 млн мішків, кожен з яких містить 132 фунти кави. Але кінцева цифра, ймовірно, буде набагато нижчою. Ранній офіційний прогноз з Бразилії становить всього 35,7 млн мішків.

Аналітики цього ринку вказали на інші ознаки того, що попит на каву перевищує пропозицію, що також може сприяти зростанню цін. Міжнародна організація з кави заявила, що світове споживання буде випереджати виробництво другий рік поспіль, в той час як Fitch Solutions повідомив, що запаси на складах Intercontinental Exchange знаходяться на найнижчому рівні в цьому столітті.

Падіння пропозиції і запасів кави вказують на зростання цін протягом наступних трьох-шести місяців, сказав Оле Хансен, глава відділу товарної стратегії Saxo Bank.

Ф'ючерси на каву виросли на початку цього року, досягнувши майже 10-річного максимуму в $2,58 за фунт. З тих пір вони дещо знизилися, приблизно до $2,23 за фунт, але залишаються підвищеними в порівнянні з попередніми роками.

Fitch не прогнозує, що ціни будуть рости далі, але говорить, що падіння бразильського експорту в поєднанні з нестачею складських запасів буде підтримувати ціни на високому рівні. Нещодавно він підвищив свій прогноз по арабіці до $2,15 за фунт до кінця цього року, що трохи нижче недавніх рівнів.

Як повідомляв УНІАН, українські експерти рекомендували громадянам запастися цілою низкою продуктів, поки ціни на них залишаються більш менш доступними.

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