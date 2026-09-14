Магазини ввели обмеження на продаж товарів: міністр попередив про ризики

В Україні наразі немає дефіциту продуктів, проте введення деякими торговельними мережами обмежень на кількість проданого в одні руки товару може спричинити додатковий ажіотаж. Про це в інтерв'ю РБК-Україна попередив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
"По-перше, такі заходи точно передчасні. По-друге, потрібно проаналізувати, чи не створюють вони ще більший ажіотаж. Люди можуть сприймати це так: якщо вже запровадили обмеження, значить, треба купити всі шість пачок, навіть якщо спочатку планували взяти одну", – зазначив очільник Мінагро.
Урядовець зазначає, що запровадження обмежень на продаж товарів з боку деяких мереж не обговорювалося з профільним міністерством.
"Тому складно оцінити його вплив на поведінку споживачів. Але підстав запроваджувати обмеження через те, що продукції фізично не вистачає, немає. Тим більше йдеться про продукти соціального значення – цукор, крупи, олію. Обсягів їх виробництва більш ніж достатньо", – запевняє Висоцький.
Міністр нагадав, що якщо десь точково і можуть виникати проблеми з асортиментом товарів на полицях, то це пов’язано виключно з логістикою.
"У певних місцях можуть виникати окремі проблеми, але в масштабах країни такої проблеми немає. У поточній ситуації підстав хвилюватися немає", – резюмує очільник Мінагро.
Обмеження продажу товарів в Україні – останні новини
В кінці серпня в мережі супермаркетів АТБ запровадили обмеження на продаж низки продуктів – зокрема, яєць, олії, макаронів, круп, цукру та консервів. Їх реалізують з обмеженням – не більше 6 штук/кг в одному чеку.
Раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький попередив, що ціни на продукти можуть зрости на 2,5% через атаки на складську інфраструктуру – проте передумов для дефіциту товарів в Україні немає.