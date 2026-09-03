Чи зростатимуть ціни на продукти тільки в Києві, чи по всій Україні: відповідь міністра

В Мінагро оцінили потенційне здорожчання і необхідний мінімальний продуктовий набір.

Ціни на продукти зростатимуть по всій Україні, проте поки що немає передумов для здорожчання харчів більше, ніж в межах 2,5% через перебудову логістики торговельними мережами. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

"Оновлення логістики може призвести до потенційного здорожчання в межах 2,5% вартості – це загальна макроцифра в національному масштабі. По певних продуктах воно може бути різним, але поки що ми оперуємо цифрою в 2,5%. Чи означає це, що можуть бути інші фактори, які можуть впливати на ціни? Можуть. Енергетика може впливати, щось інше", – пояснює урядовець.

Також міністр прокоментував можливість різкого здорожчання окремих груп товарів, зокрема, м’яса.

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"Поки що ми, з точки зору щоденного моніторингу і інших факторів, не бачимо підстав для здорожчення на 20-30%. Але ситуація може змінюватись. Чи достатньо у нас на сьогодні виробництва всередині, в тому числі і кормової бази? Достатньо. Але чи впливає на собівартість кормової бази поточна ситуація, зокрема коливання на ринку пального? Впливає", – вказує Висоцький.

Чи очікувати дефіциту продуктів

Урядовець вкотре підкреслив, що дефіциту продуктів немає і не може бути.

"Довгострокового зникнення з прилавків тих чи інших продуктів не передбачається. Можуть бути короткострокові, пов'язані з ускладненнями логістики. Але з точки зору обсягів виробництва не передбачається довгострокових дефіцитів наразі по жодному з видів продуктів", – нагадує Висоцький.

Щодо логістики, то по торговельних мережах вона найбільше постраждала в Київській та Дніпропетровській областях.

"Фінансові збитки на сьогодні компанії кінцево не змогли порахувати. По великих складах одномоментний удар може бути від 3 до 5 мільярдів гривень збитків. Тобто ми точно говоримо про десятки мільярдів гривень", – вказав міністр.

Вирішенням ситуації є перехід на максимально пряме постачання, впевнений урядовець.

"Це максимальне постачання з коліс. Тобто безпосередньо з забором від виробника до точки реалізації. Проміжні десь рішення – це застосування складів меншого масштабу, більш розсереджених", – пояснює Висоцький.

Він також прокоментував, чи необхідно зараз формувати запас продуктів.

"Нічого нового з того, що треба мати, в принципі, в умовах війни, не змінилося. Треба мати мінімальний запас. Тижневий – точно", – підсумував голова Мінагро.

Дефіцит продуктів в Україні – головні новини

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що Україна буде забезпечена овочами борщового набору. За його словами, на сьогодні для потреб українців доступна необхідна кількість овочесховищ.

У свою чергу перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран заявив, що в Україні немає дефіциту продуктів. Всі повідомлення про нього чи так званий "голод" – робота ворожого ІПСО та місцевих корисних ідіотів, вважає він.

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