На полицях бракує товарів: The Guardian оцінило, чи загрожує Україні дефіцит продуктів

Ворог б’є по складах, що забезпечують життєдіяльність цивільного населення.

Удари російських окупантів по продовольчих складах та логістичних ланцюгах постачання навколо великих українських міст призвели до порожніх полиць супермаркетів і загрожують зростанням цін, пише The Guardian.

З кінця серпня Київ зазнає потоку щоденних ударів безпілотників та ракет, в результаті чого загинули десятки людей та зруйнована ключова інфраструктура. Окрім продовольчих складів, агресор атакував логістичні центри електронної комерції та запаси медичних товарів. Зокрема на складі фармацевтичної компанії "Біокон" 3 вересня було знищено тримісячний запас ліків, внаслідок чого компанія призупинила всю діяльність.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що логістичні центри всіх провідних мереж супермаркетів України, включаючи Novus, АТБ, "Сільпо та "Фора", були знищені або значно пошкоджені в результаті нещодавніх ударів. За його словами, триваюча хвиля ударів є наймасовішою з початку повномасштабного вторгнення.

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"Якщо у 2022 році ворог атакував переважно експортно-сільськогосподарську інфраструктуру, а в наступні роки знищив енергетичний сектор, то атаки серпня-вересня 2026 року є системною атакою на внутрішню систему життєзабезпечення цивільного населення. Ворог цілеспрямовано намагається знищити логістику, яка забезпечує українські міста продовольством", – повідомив Висоцький.

На скільки зростуть ціни на продукти

На думку співзасновника компанії Bureau of Wine Дмитра Кримського (мережа Goodwine), вплив ворожих ударів на зростання цін на продукти може сягнути 15%. За його словами, ціни зростуть не через дефіцит товарів, а через вартість реорганізації ланцюгів поставок, щоб зробити їх більш стійкими до обстрілів.

Особисто він розглядає кілька варіантів, зокрема перенесення своїх складів до сусідньої країни, такої як Польща, використання підземних сховищ та розподіл товарів на кілька менших складів. Кримський вважає, що ціни в його мережі можуть зрости приблизно на 5%.

Тим часом покупці, загартовані чотирма роками війни, налаштовані оптимістично. Власники магазинів свідчать, що більшість людей не скуповують панічно продукти харчування так, як це було у 2022 році. За винятком вирощування власної їжі, загалом в українців мало варіантів, окрім як намагатися продовжувати жити як завжди, вважає видання.

Ціни на продукти в Україні – останні прогнози

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький попереджав, що ціни на продукти можуть зрости на 2,5% через атаки на складську інфраструктуру.

Експерти зазначили, що втрата холодильного обладнання призведе до подальшого подорожчання продуктів в Україні восени. В першу чергу піднімуться в ціні молочка та заморожені продукти. М'ясна група додасть в межах 10%, крупи – до 15%.

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