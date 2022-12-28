Це призводить до мільйонних збитків вантажовласників та недоекспорту мінімум в 5-6 млн тонн продовольства впродовж року.

Ключовою перешкодою в роботі "зернового коридору" залишається гальмування з боку Росії під різними приводами інспекції суден в Босфорі, що призвело до стабільної черги в майже 100 кораблів.

Як наголосили в Міністерстві інфраструктури України, затримка перевірки суден також призводить до мільйонних збитків вантажовласників та недоекспорту мінімум в 5-6 млн тонн продовольства впродовж року.

"Станом на 27 грудня в Босфорі на інспекцію очікують 96 суден, з яких 71 судно — на вхід до портів, а 25 — вже завантажені агропродукцією. Щоденно відбувається 6 з 10 запланованих інспекцій", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Як зазначили в Мінінфраструктури, окрім зменшення кількості інспекційних груп, російська сторона вдалась до тактики затягування часу самих інспекцій через вимоги перевіряти параметри суден, які не регламентуються документами Спільного координаційного центру та не стосуються предмету перевірки. Через такі дії скорочується кількість флоту, який рухається під завантаження українською агропродукцією.

До прикладу, нещодавно порт Одеси відправив балкер BRAVE M з 28 тис. тонн зерна для африканської Лівії, який місяць очікував на інспекцію, щоб зайти до порту під завантаження.

Разом з тим, за останні два дні з портів Великої Одеси 11 суден експортували 422 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. Серед них балкер ALANDA STAR з 30,8 тис. тонн пшениці для Єгипту, а також танкер EUROCHAMPION з 45 тис. тонн олії для Індії.

За підрахунками відомства, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 605 суден, які експортували 15,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки

Експорт українського зерна під час війни:

22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму. 218 суден фактично були заблоковані на своїх поточних позиціях.

2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".

17 листопада стало відомо, що реалізація "зернової ініціативи" продовжена ще на 120 днів.

17 грудня Мінінфраструктури України повідомило, що у Босфорі через штучні обмеження з боку Росії збільшується черга на інспекційну перевірку суден, що перевозять українську аграрну продукцію. Така ситуація призводить до обмежень у роботі українських портів та недоекспорту продукції щонайменше в 3 млн тонн на місяць.

Вас також можуть зацікавити новини:

.