Міністерство сільського господарства США (USDA) в листопаді, у порівнянні з жовтнем, знизило прогноз врожаю кукурудзи в Україні на 22% - до 28,5 мільйона тонн, а експорту - на 26%, або 8 мільйонів тонн, до 22,5 мільйона тонн.
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Про це повідомляє у листопадовому звіті USDA.
Згідно зі звітом, виробництво кукурудзи в Україні в поточному сезоні (липень 2020 - червень 2021) буде меншим на 21% в порівнянні з попереднім сезоном через зниження врожайності.
"Сильна посуха протягом усього сезону знизила врожайність на рівні країни. Збір врожаю триває і станом на 5 листопада завершено приблизно на 70 відсотків. Ще належить прибрати урожай в найврожайніших північних регіонах. У попередні роки профільне українське Міністерство зазвичай повідомляло про вищі врожаї", - йдеться у звіті.
Що цьому передувало
- Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства очікує врожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2020 році на рівні 68 мільйонів тонн, олійних - 20 мільйонів тонн.
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