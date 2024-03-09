Це можливо лише тимчасово.

Польські фермери планують з 13 березня тимчасово розблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Краківець". Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

"Станом на ранок, в чергах перебуває десь 2300 вантажівок сукупно на всіх напрямках, де польські фермери ускладнюють або практично унеможливлюють проїзд вантажних транспортних засобів. Найбільше це навпроти пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин", - сказав Демченко.

За його словами, наразі найскладніша ситуація спостерігається на напрямках пунктів пропуску "Ягодин" та "Шегині". Там польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують в бік Польщі. За минулий день показники були нульові. Водночас виїзд в бік України за вчорашній день у напрямку "Ягодина" перетнули близько 70 вантажних транспортних засобів, а "Шегині" - близько 20.

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"Також сьогодні вночі від польської сторони ми отримали інформацію, що польські фермери, начебто, вирішили припинити тимчасово блокування руху у напрямку пункту пропуску "Краківець". За інформацією, яку нам повідомили, це може тривати десь до 13 числа. Але чи буде дотримано це, чи дійсно до 13 числа розблокують напрямок пункту пропуску "Краківець" - будемо бачити", - додав Демченко.

Крім того, він відмітив, що польські фермери не перешкоджають руху для легкових автомобілів та автобусів, що перетинають кордон.

Ситуація на кордоні Польщі з Україною - що відомо

З 9 лютого польські фермери поновили блокування кордону біля України, вимагаючи обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України та виходу Польщі з "зеленої" угоди Євросоюзу.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що тільки у лютому 2023 року через блокаду українсько-польського кордону бюджет України недоотримав 8 млрд гривень.

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