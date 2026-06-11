В Україні обвалилися ціни на полуницю: скільки вже коштує кілограм

Пропозиція ягоди стрімко збільшується.

Гуртові ціни на полуницю в Україні продовжують знижуватися – зараз ягода коштує 80-170 грн/кг. Це в середньому на 15% дешевше, ніж минулого тижня, коли полуницю відпускали по 100-190 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Особливо швидко дешевшає ягода в південних та центральних регіонах країни. Загальний тренд пов’язаний з настанням теплої сонячної погоди, що сприятливо впливає на дозрівання полуниці в господарствах. Тож пропозиція ягоди на ринку стрімко збільшується – водночас попит на полуницю залишається на стабільному рівні. Це провокує різке зниження відпускних цін на продукцію.

Аналітики звертають увагу на досить високий відсоток некондиційної полуниці цього сезону. Рясні опади помітно вплинули на товарний вигляд та якість ягоди.

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Загалом полуниця в Україні вже коштує в середньому на 11% дешевше, ніж рік тому. І це не межа, оскільки пропозиція на ринку продовжує зростати, тоді як якість пропонованої ягоди не завжди влаштовує споживачів. Тому з високою ймовірністю полуниця буде дешевшати і на наступному тижні.

Ціни в Україні – останні новини

Дешевшає українська полуниця і на ринку – з початку місяця її вартість опустилася вдвічі. Це вже друге здешевшання полуниці в новому сезоні – попереднє було спровоковане масовим виходом ягоди з Закарпаття, яка дозріла першою. Потім ціни поступово відкотилися назад.

Поки що ринок недостатньо насичений черешнею, найбільші поставки якої ще попереду. Її розбирають активніше за полуницю. І імпортна, і українська черешня з початку червня здешевшали вдвічі: у вівторок імпортна коштувала в середньому 250 грн/кг, українська – 130 грн/кг.

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