Черешня на ринку за день здешевшала на третину: скільки коштує кілограм

Ягоду розбирали активніше за полуницю.

Середня ціна на імпортну черешню на ринку 9 червня опустилася до 250 грн/кг. Це на третину дешевше, ніж напередодні, коли її продавали по 370 грн/кг, повідомляє сайт Столичного ринку.

Розкид цін на імпортну черешню становить 190-400 грн/кг. Загалом з початку червня закордонна ягода втратила більше половини вартості. Ще першого числа її продавали по 550 грн/кг.

При цьому українська черешня коштує на ринку в середньому 130 грн/кг, а торгують нею в діапазоні від 70 до 200 грн/кг. За червень вітчизняна ягода також здешевшала вполовину, але на початку місяця вона і коштувала вдвічі менше – 250 грн/кг.

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Хоча 8 червня черешню і розбирали досить активно, пропозицію ягоди не можна назвати великою. Оглядачі ринку зазначають, що черешня йде краще за полуницю саме через меншу пропозицію.

Відповідно, і ціни сильно відрізнялися в залежності від розмірів ягоди та її походження. Одеська велика черешня коштувала 250 грн/кг. Дрібну ягоду можна було знайти по 80-100 грн/кг – так само і по 150, і по 120 грн/кг.

За елітну черешню з Греції просили 350 грн/кг, хоча була і дрібніша грецька ягода по 190 грн/кг.

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Так само як черешня, дешевшає на ринку і українська полуниця. З початку місяця ціна на неї впала вдвічі. Це вже друге здешевшання полуниці в новому сезоні – попереднє сталося 20 травня, але тоді ціни на ягоду поступово відкотилися назад.

Тим часом на овочі борщового набору зростають гуртові ціни від виробників. Так, мінімальна ціна на стару картоплю на минулому тижні зросла в півтора рази. Дорожчає і молода городина.

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