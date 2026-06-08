Полуниця здешевшала з початку місяця майже вдвічі: скільки вже коштує

Вчорашню ягоду готові віддавати практично за безцінь.

Ціни на полуницю на ринку в понеділок, 8 червня, опустилися в середньому до 110 грн/кг. Таким чином, з початку червня полуниця здешевшала ледь не в два рази – 1 червня вона коштувала 190 грн/кг, йдеться на сайті Столичного ринку.

Слід зазначити, що подібне просідання ціни відбулося вже вдруге в поточному сезоні. 20 травня полуницю відпускали в середньому по 120 грн/кг, проте після цього ягода до кінця травня дорожчала.

Полуницею здебільшого торгують зараз в межах 70-140 грн/кг. Оглядачі ринку зазначають, що хорошу свіжу ягоду продають ближче до верхнього порогу цін – по 130-140 грн/кг. Все, що дешевше, – це вчорашня або мокра після дощів ягода більш низької якості.

Відео дня

"Хто не віддав вчора полуницю по 70 гривень – сьогодні просить вже 50", – кажуть в відеоогляді ринку.

Проте і ціни на свіжу полуницю можуть опуститися ще нижче.

"На ринок почала масово виходити нова полуниця з Волині. Завтра (у вівторок, 9 червня, - УНІАН) очікується великий завіз свіжої продукції, який буде формувати нову ринкову ціну на ранню ягоду", – кажуть оглядачі ринку.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

На ринку різко змінюється ціна на українську молоду картоплю. В останню декаду травня овоч активно дешевшав і коштував менше, ніж імпортна картопля. Проте за перші три дні червня вітчизняна молода картопля подорожчала ледь не вдвічі.

Гуртові ціни на овочі борщового набору зростають і від виробників – це стосується як молодих овочів, так і минулорічної продукції. Так, стара картопля на минулому тижні подекуди подорожчала в півтора рази.

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