Чотири області засіяли ярої пшениці на 10-15% більше ніж торік.

Українські аграрії засіяли майже 90% площ, прогнозованих під ярі культури ранньої групи.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

"Аграрії України, незважаючи ні на що, проводять посівну. У загальному результаті майже 90% прогнозованих під ярі культури ранньої групи площ, вже засіяно. На Волині, Вінниччині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині засіяно ярої пшениці на 10-15% більше ніж торік", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінагрополітики, усіма категоріями господарств посіяно (посаджено):

соняшника – 3291 тис. га;

кукурудзи – 3239 тис. га;

картоплі – 1014 тис. га;

ярого ячменю – 919 тис. га;

сої – 729 тис. га;

ярої пшениці – 188 тис. га;

цукрових буряків – 181 тис. га;

вівса – 157 тис. га;

гороху – 124 тис. га;

ярого ріпаку – 27 тис. га;

проса – 23 тис. га;

гречки – 12 тис. га.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагрополітики, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,7 млн га – озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн га, ячменю – 1 млн га; жита – 159 тис. га.

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