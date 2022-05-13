Українські аграрії засіяли майже 90% площ, прогнозованих під ярі культури ранньої групи.
Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.
"Аграрії України, незважаючи ні на що, проводять посівну. У загальному результаті майже 90% прогнозованих під ярі культури ранньої групи площ, вже засіяно. На Волині, Вінниччині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині засіяно ярої пшениці на 10-15% більше ніж торік", - йдеться в повідомленні.
За даними Мінагрополітики, усіма категоріями господарств посіяно (посаджено):
- соняшника – 3291 тис. га;
- кукурудзи – 3239 тис. га;
- картоплі – 1014 тис. га;
- ярого ячменю – 919 тис. га;
- сої – 729 тис. га;
- ярої пшениці – 188 тис. га;
- цукрових буряків – 181 тис. га;
- вівса – 157 тис. га;
- гороху – 124 тис. га;
- ярого ріпаку – 27 тис. га;
- проса – 23 тис. га;
- гречки – 12 тис. га.
Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагрополітики, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,7 млн га – озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн га, ячменю – 1 млн га; жита – 159 тис. га.