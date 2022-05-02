Джем Оздемір вважає, що таким чином Москва намагається посилити тиск

Російська армія цілеспрямовано знищує зернову інфраструктуру України. Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір вважає, що ост цін на зерно на користь Москві.

Про це пише Reuters.

"Ми неодноразово отримуємо повідомлення про цілеспрямовані російські атаки на зернові елеватори, Склади добрив, сільськогосподарські угіддя та інфраструктуру", - сказав Оездемір.

За його словами, президент РФ Володимир Путін прагне "в довгостроковій перспективі усунути Україну як конкурента".

Відзначається, що з 24 лютого світові ціни на пшеницю виросли приблизно на 40% через скорочення постачання з Чорного моря. Тільки за сезон 2020/21 Україна продала 44,7 мільйона тонн і стала четвертим експортером у світі.

"В умовах наростального голоду у світі Росія прагне посилити тиск. Водночас масове зростання ринкових цін йде Росії на користь, тому що це приносить в країну нові гроші", - вважає Оздемір.

При цьому німецький міністр заявив, що необхідно знайти альтернативні способи транспортування зерна з України.

"Залізничний транспорт міг би бути способом експорту більшої кількості зерна, хоча з великими зусиллями та з обмеженими можливостями", - зазначив політик.

Як раніше повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого увірвалися в українську державу.

23 березня заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що посівна кампанія в Україні розпочалася на 2% українських угідь.

При цьому в Запорізькій області окупанти масово викрадають сільськогосподарську техніку та матеріали Для посівної, а сільскогосподарську техніку з Мелітополя вивезли в Чечню.

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