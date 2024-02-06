Експерти зазначають, що дуже дешевим масло в Україні цього року вже не буде.

В Україні вартість масла вже довгий час тримається на зависокому рівні для вітчизняного споживача, тому продажі цього продукту скоротилися.

Як йдеться на аналітичній платформі "Інфагро", через це продавці змушені знижувати ціни.

"Масло європейського виробництва трейдери можуть зараз купити значно дешевше, ніж у першій половині січня. В ЄС з початку року товар суттєво подешевшав", – констатують експерти.

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Вони зазначають, що дуже дешевим масло в Україні цього року вже не буде. З травня оператори будуть робити закладки товару, підтримуючи попит під час сезонного збільшення виробництва.

"На послаблення цін, окрім збільшення пропозиції імпорту, вплинула активізація виробництва масла в кінці минулого року та першій половині січня. У лютому виробництво масла, звичайно, знизиться, але запасів товару повинно вистачити до весняного збільшення пропозиції", – прогнозують аналітики.

Ціни на молочні продукти в Україні - останні новини

За словами експертів, в Україні у другому півріччі 2023 року ціни на молоко суттєво зросли - як у гривні, так і у перерахунку на євро.

У січні зросли ціни на більшість молочних продуктів. Подешевіли лише молоко пастеризоване, йогурт питний, сир Маасдам вітчизняного виробництва і майже не змінилися ціни на йогурт ложковий та сир Голландський.

При цьому прогнозується, що молочка в Україні може ще більше подорожчати, ціни на деякі молокопродукти до весни можуть зрости ще на 5-7%.

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