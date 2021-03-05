Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує врожай зернових цього року на рівні 75 мільйонів тонн.
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Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький в Facebook, опублікувавши відповідну інфографіку.
За його словами, сприятливо на урожай вплине нинішній стан озимих культур, кількість опадів, що випали за зиму, і наявність вологи.
"За попередніми розрахунками, очікується, що нинішній урожай зернових досягне рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн", – зазначив Висоцький.
Він додав, що кількісна оцінка очікуваного виробництва олійних культур - на рівні 19,1 млн тонн.
Площа під зерновими та олійними сільськогосподарськими культурами цього року становить 24,2 млн га, що на 0,3 млн га більше, ніж у 2020 році.
Що цьому передувало
- У Мінекономіки заявляли, що загальна пропозиція зерна в Україні у 2020/21 МР становитиме 70,2 млн т (у тому числі виробництво 65,5 млн т, перехідні залишки – 4,5 млн т). Споживання оцінювалося на рівні понад 66 млн т.
- Україна стала другим найбільшим у світі експортером зернових культур у 2019-2020 маркетинговому році.
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