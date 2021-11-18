Законопроект не передбачає скасування мораторію на експорт лісу-кругляка з України.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про ринок деревини (№ 4197-д).

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну законодавчу ініціативу проголосували 276 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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"Метою законопроекту є комплексне врегулювання відносин, пов'язаних з купівлею-продажем деревини, а також визначення правових, економічних та організаційних засад функціонування ринку деревини, що сприятиме розвитку цього ринку та забезпеченню інтересів усіх його учасників. Також проект спрямований на узгодження положень закону про ринок деревини з низкою інших законів в частині роботи лісового порталу, який є важливою частиною забезпечення максимальної публічності ринку деревини", - йдеться в пояснювальній записці.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в ході подання законопроекту підкреслив, що в даній законодавчій ініціативі виключена норма про скасування мораторію на експорт лісу-кругляка з України.

"Цей закон спрямований виключно на цивілізоване врегулювання ринку деревини, але залишає мораторій в дії", - підкреслив він.

Ситуація з лісами в Україні:

У квітні 2015 року Верховна Рада прийняла зміни до Закону "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді). Цим документом був введений 10-річний мораторій на вивезення цієї продукції за межі митної території України.

Після введення мораторію в ЄС заявили, що заборона експорту суперечить нормам Угоди про асоціацію.

21 квітня 2021 року Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив порядок проведення національної інвентаризації лісів.

7 червня 2021 року президент України Володимир Зеленський заявив, що планує за найближчі три роки посадити в Україні 1 мільярд дерев.

8 червня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів" (№228/2021).

Автор: Богдан Слуцький