Відповідний указ президент підпише сьогодні, 7 червня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за найближчі три роки в Україні буде посаджено 1 млрд дерев.

Про це він сказав під час виступу на форумі «Україна 30».

«У найближчі три роки ми плануємо посадити в Україні 1 млрд дерев. Відповідний указ про старт цієї програми я підпишу сьогодні , - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що один з головних союзників у боротьбі зі зміною клімату - це українські лісові ресурси.

«На жаль, лісова сфера не реформувалася практично 50 років. Ми почали змінювати цю ситуацію. Наші зміни впровадять європейські практики і зроблять цю сферу максимально відкритою», - сказав Зеленський.

Президент пообіцяв, що лісовий ринок в Україні працюватиме прозоро.

«Ми впроваджуємо нові правила продажу деревини, які ліквідують «сірий» ринок. В Україні онлайн, прозоро, без корупції має реалізовуватися 100% деревини», - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що перші кроки боротьби із «сірим» ринком лісових ресурсів вже принесли свої результати.

«Перші кроки на цьому шляху вже принесли свої результати. Це плюс 1 млрд грн доходів державних лісгоспів за перший квартал року (2021 року - УНІАН). Також пройшла національна інвентаризація лісових ресурсів», - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше представники бізнесу, уряду та громадськості провели всеукраїнську акцію щодо висадки мільйона дерев за добу - "1 000 000 дерев за 24 години".

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Автор: Богдан Слуцький