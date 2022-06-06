Мелітополь – черешнева столиця України – зараз під тимчасовою окупацію військ РФ.

З першими днями літа традиційно слідом за полуницею стартує сезон черешні. Та цьогоріч окупанти не дадуть всім скуштувати мелітопольську черешню.

Тож через повномасштабну війну Україна втратила чи не половину вітчизняного урожаю, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Мелітополь – черешнева столиця України – зараз під тимчасовою окупацією військ РФ. Тож, щоб покрити дефіцит, – плоди імпортують. Привозять їх також з Буковини, Вінницької, Одеської та Закарпатської області. Їхня ціна стартує від 35 грн. Солодші й крупніші сорти - від 130 грн/кг.

В'ячеслав Забєлін, заступник директора столичного ринку, розповів, що відсутність черешні з Мелітополя доводиться компенсувати імпортом плодів з Туреччини, Італії та Іспанії. Вартість таких черешень стартує від 200 грн/кг.

Зазначається, що у порівнянні з минулим роком ціни на черешню вищі приблизно на 40%.

Понад половини всієї черешні, яку сьогодні продають в Україні, - це імпорт. За прогнозами експертів, наслідки ворожих дій у Мелітополі позначаться і на наступних сезонах. Окупанти відбирають техніку, подекуди - не дають збирати урожай.

Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти ніби повторюють сценарій Голодомору. Рашисти змушують фермерів продавати за безцінь зерно, а якщо ті не погоджуються, їм погрожують, що заберуть усе просто так.

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