'Вони швидко зрозуміють': у НАТО спрогнозували, що буде з європейською допомогою Україні

Грінкевич зазначив, що допомога Україні стримає загрозу з боку Путіна для Європи.

Європейцям слід посилити підтримку України у відповідь на російські гібридні атаки. Про це заявив Верховний головнокомандувач ЗС НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич в інтерв’ю Bloomberg.

Він відзначив дії Данії та Німеччини, які збільшили допомогу Україні після гібридних атак на свої території.

"Це адекватні заходи реагування, які показують Росії, що цілі, яких вона прагне досягти, є недосяжними", – заявив він.

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Хоча в Європі набирають силу політичні течії, які критикують продовження підтримки України – особливо напередодні ключових виборів 2027 року, – Грінкевич висловив упевненість, що їхня позиція буде "поглинена" усвідомленням того, наскільки важливу роль Україна відіграє у забезпеченні європейської безпеки.

"Гадаю, вони дуже швидко зрозуміють, як слід вчинити і чому це необхідно для їхньої власної національної безпеки", – зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо можливості завершення війни між Україною та Росією і про те, як на це вплинула дизельна угода президента Дональда Трампа з Путіним, він заявив, що воліє зосередитися на військових аспектах.

"Вікна можливостей відкриваються й закриваються. Ми маємо шукати такі можливості й використовувати їх, поки вони є", – сказав він.

США можуть позбавити Україну допомоги

Раніше видання FT повідомило, що Вашингтон пригрозив припинити обмін розвідданими з Україною, а також зупинити PURL (Перелік пріоритетних потреб України). За допомогою цього механізму європейські партнери закуповують для ЗСУ американське озброєння.

Президент США Дональд Трамп раніше закликав Україну змінити президента. Він розкритикував українські удари по російських НПЗ і заявив, що Україні потрібен інший президент, який підпише мирну угоду з РФ.

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