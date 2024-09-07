В Україні в перший тиждень осені різко впали ціни на популярний літній овоч: скільки коштує

Зазначається, що за кілька днів ціна на тепличний огірок впала в середньому на 20%.

Тепличні комбінати України змушені знижувати відпускні ціни на огірки. Зниження ціни спровоковано істотним збільшенням пропозиції овочів на ринку, тоді як попит залишається невисоким.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що буквально за кілька днів ціна на тепличний огірок в Україні впала в середньому на 20% і сьогодні перебуває на рівні 30-50 грн/кг ($0,73-1,22/кг).

За словами виробників, зниження цін на тепличні огірки було очікуваним, тому що з кожним днем на ринку зростає пропозиція огірка, а попит на продукцію залишається на досить низькому рівні.

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Варто зазначити, що зараз ціна на тепличні огірки в Україні в середньому в 2 рази вища, ніж на початку вересня минулого року. При цьому ключові гравці ринку не виключають подальшого цінного зниження в цьому сегменті.

Ціни на огірки в супермаркетах України

У Сільпо ціни на огірки стартують з 74,70 гривні за кілограм .

В АТБ овоч продають трохи дешевше - 64,89 грн/кг.

В Auchan огірки можна купити за 72,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на овочі в Україні наприкінці літа знатно підросли. Продовжує дешевшати лише білокачанна капуста. Якщо фермери віддавали капусту минулого тижня максимум по 18 гривень за кілограм, то тижнем раніше - по 20 грн.

Водночас подорожчала цибуля - тепер мінімальна ціна на цибулю сягнула позначки в 12 грн. При цьому третій тиждень поспіль дорожчає томат. Минулого тижня максимальна оптова ціна була 50 грн. Значно підскочила ціна на цвітну капусту до 45-55 гривень за кілограм. Також подорожчали кабачки до 12-20 грн/кг.

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