При цьому виробництво вина у світі торік в порівнянні з 2019 роком зросло на 1%, до 260 млн гл.

Світове споживання вина у 2020 році знизилося на 3% в порівнянні з 2019 роком, досягнувши мінімуму з 2002 року.

Про це йдеться у звіті Міжнародної організації виноградарства і виноробства (OIV).

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При цьому виробництво вина у світі торік в порівнянні з 2019 роком зросло на 1%, до 260 млн гл.

"Світове споживання вина у 2020 році оцінюється у 234 млн гектолітрів, що на 3% менше, ніж у 2019 році. Значення досягло найнижчого зареєстрованого рівня споживання з 2002 року", - йдеться у звіті OIV.

За даними організації, зниження споживання вина у світі відбулося через обмеження роботи барів та ресторанів, зменшення числа туристичних поїздок в період пандемії коронавірусу.

Найбільш значно вживання вина знизилося в Китаї (-17,4%) і ПАР (-19,4%). Найбільше споживання вина збільшилося в Бразилії (на 18,4%).

Україна і виробництво вина

За останні 10 років в Україні знизилися вдвічі обсяги виробництва вина.

Зараз вітчизняне вино виробляють близько 75 компаній.

Площа українських виноградників становить 25 тисяч гектарів.

Станом на 22 січня 2021 року Україна встановила історичний рекорд імпорту вина.

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Автор: Олена Коваленко