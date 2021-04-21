Світове споживання вина у 2020 році знизилося на 3% в порівнянні з 2019 роком, досягнувши мінімуму з 2002 року.
Про це йдеться у звіті Міжнародної організації виноградарства і виноробства (OIV).
Читайте такожУ Франції через рекордні заморозки за останні 30 років масово гинуть виноградники (фото)
При цьому виробництво вина у світі торік в порівнянні з 2019 роком зросло на 1%, до 260 млн гл.
"Світове споживання вина у 2020 році оцінюється у 234 млн гектолітрів, що на 3% менше, ніж у 2019 році. Значення досягло найнижчого зареєстрованого рівня споживання з 2002 року", - йдеться у звіті OIV.
За даними організації, зниження споживання вина у світі відбулося через обмеження роботи барів та ресторанів, зменшення числа туристичних поїздок в період пандемії коронавірусу.
Найбільш значно вживання вина знизилося в Китаї (-17,4%) і ПАР (-19,4%). Найбільше споживання вина збільшилося в Бразилії (на 18,4%).
Україна і виробництво вина
- За останні 10 років в Україні знизилися вдвічі обсяги виробництва вина.
- Зараз вітчизняне вино виробляють близько 75 компаній.
- Площа українських виноградників становить 25 тисяч гектарів.
- Станом на 22 січня 2021 року Україна встановила історичний рекорд імпорту вина.
Головні новини України та світу на ранок 21 квітня
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram