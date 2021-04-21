Зниження споживання вина у світі відбулося через обмеження роботи барів та ресторанів / Фото УНІАН Володимир Гонтар

Світове споживання вина у 2020 році знизилося на 3% в порівнянні з 2019 роком, досягнувши мінімуму з 2002 року.

Про це йдеться у звіті Міжнародної організації виноградарства і виноробства (OIV).

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При цьому виробництво вина у світі торік в порівнянні з 2019 роком зросло на 1%, до 260 млн гл.

"Світове споживання вина у 2020 році оцінюється у 234 млн гектолітрів, що на 3% менше, ніж у 2019 році. Значення досягло найнижчого зареєстрованого рівня споживання з 2002 року", - йдеться у звіті OIV.

За даними організації, зниження споживання вина у світі відбулося через обмеження роботи барів та ресторанів, зменшення числа туристичних поїздок в період пандемії коронавірусу.

Найбільш значно вживання вина знизилося в Китаї (-17,4%) і ПАР (-19,4%). Найбільше споживання вина збільшилося в Бразилії (на 18,4%).

Україна і виробництво вина

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Автор: Олена Коваленко