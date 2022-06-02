В рамках цієї ініціативи на світові ринки планується вивезти 20 млн тонн зерна.

Влада Туреччини підготувала "дорожню карту" для вирішення глобальної продовольчої кризи, спровокованої нападом РФ на Україну.

Як повідомляє Анадолу, згідно з інформацією дипломатичних джерел, Туреччина вже деякий час проводить дипломатичні контакти з метою формування механізму, який забезпечить безпечну доставку зерна з України на світові ринки.

За підсумками переговорів турецької сторони з представниками України, РФ і ООН, підготовлена "дорожня карта", яка забезпечить роботу "зернового коридору" під егідою ООН.

Очікується, що всі зацікавлені сторони найближчими днями проведуть у Стамбулі засідання з метою обговорення деталей "дорожньої карти". У чотиристоронньому форматі плануються до розгляду такі питання: маршрут, страхування, безпека суден, розмінування портів, а також склад командного центру.

Таким чином, завдяки механізму стане можливим розмінування територій навколо чорноморських портів України і постачання запасів зерна на зарубіжні ринки.

Центр, що регулює взаємодію між Росією і Україною за посередництва Туреччини в координації з ООН, планується створити в Стамбулі.

В рамках цієї ініціативи на світові ринки планується вивезти 20 млн тонн зерна.

Згідно з дипломатичними джерелами, президенти України і РФ Володимир Зеленський і Володимир Путін позитивно оцінюють співпрацю по "зерновому коридору".

Видання зазначає, що однією з головних тем телефонних розмов президента Реджепа Таїпа Ердогана з колегами з Росії та України - Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським – був саме "зерновий коридор".

Як повідомляв УНІАН, 31 травня глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова розширити власну інфраструктуру для транспортування заблокованого Росією українського зерна на Близький Схід і країни Африки і потребує для цього "кілька місяців".

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