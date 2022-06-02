Влада Туреччини підготувала "дорожню карту" для вирішення глобальної продовольчої кризи, спровокованої нападом РФ на Україну.
Як повідомляє Анадолу, згідно з інформацією дипломатичних джерел, Туреччина вже деякий час проводить дипломатичні контакти з метою формування механізму, який забезпечить безпечну доставку зерна з України на світові ринки.
За підсумками переговорів турецької сторони з представниками України, РФ і ООН, підготовлена "дорожня карта", яка забезпечить роботу "зернового коридору" під егідою ООН.
Очікується, що всі зацікавлені сторони найближчими днями проведуть у Стамбулі засідання з метою обговорення деталей "дорожньої карти". У чотиристоронньому форматі плануються до розгляду такі питання: маршрут, страхування, безпека суден, розмінування портів, а також склад командного центру.
Таким чином, завдяки механізму стане можливим розмінування територій навколо чорноморських портів України і постачання запасів зерна на зарубіжні ринки.
Центр, що регулює взаємодію між Росією і Україною за посередництва Туреччини в координації з ООН, планується створити в Стамбулі.
В рамках цієї ініціативи на світові ринки планується вивезти 20 млн тонн зерна.
Згідно з дипломатичними джерелами, президенти України і РФ Володимир Зеленський і Володимир Путін позитивно оцінюють співпрацю по "зерновому коридору".
Видання зазначає, що однією з головних тем телефонних розмов президента Реджепа Таїпа Ердогана з колегами з Росії та України - Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським – був саме "зерновий коридор".
Як повідомляв УНІАН, 31 травня глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова розширити власну інфраструктуру для транспортування заблокованого Росією українського зерна на Близький Схід і країни Африки і потребує для цього "кілька місяців".