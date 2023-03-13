Українське зерно дешевше від болгарського, через що болгарські фермери не можуть продати свій урожай.

На півночі Болгарії місцеві фермери влаштували акцію протесту проти імпорту зерна з України. Про це повідомляє Болгарське національне радіо.

Повідомляється, що фермери на 50 тракторах перекрили трасу Русе-Плевен біля села Горна Студена. Протестувальники незадоволені безмитним імпортом української пшениці і соняшнику, які значно дешевші від болгарських.

Протестувальники склали ноту протесту, адресовану міністру сільського господарства, в якій скаржаться на переповнені зерносховища і неможливість розплатитися з контрагентами.

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Експорт українського зерна - останні новини

Україна веде переговори з партнерами щодо продовження договору про роботу зернового коридору. 18 березня дія угоди закінчиться, якщо всі учасники не дадуть згоди її продовжити.

При цьому Україна сподівається розширити дію зернової угоди ще й на Миколаївський порт, оскільки потужностей тільки одеських портів вже не вистачає.

Тим часом протести фермерів у Болгарії – не єдині у своєму роді. Раніше днями аналогічно проти імпорту українського зерна протестували фермери в Польщі.

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