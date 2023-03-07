Дія зернової угоди закінчується 18 березня, якщо не буде узгоджено продовження.

Україна почала онлайн-переговори з партнерами про розширення Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати поставки зерна на світові ринки.

Про це пише Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в українському уряді.

Він зазначив, що Україна не вела переговорів з Росією, яка блокувала українські чорноморські порти після вторгнення в минулому році, але Київ розумів, що його партнери розмовляють з Москвою.

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"Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато що залежить не від нас, а від партнерів", - сказало джерело.

Експорт зерна з України - що відомо

Україна є великим світовим виробником і експортером зерна, але її експортні можливості постраждали через вторгнення Росії і блокування російським флотом морських шляхів.

Чорноморська зернова ініціатива була реалізована за посередництва ООН і Туреччини у липні минулого року. Вона була продовжена в листопаді ще на 120 днів, але термін її дії закінчується 18 березня, якщо не буде узгоджено продовження.

Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний", та створення безпечних маршрутів. Однак заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков повідомив Reuters минулого місяця, що Київ запропонував продовжити зернову угоду щонайменше на один рік і додати в неї порти Миколаєва.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив минулого тижня, що Анкара старанно працює над продовженням зернової ініціативи, у той час, як Росія дала зрозуміти, що незадоволена угодою.

Москва заявила, що погодиться на продовження зернової угоди тільки в тому випадку, якщо будуть враховані інтереси її власних сільгоспвиробників.

І хоча експорт сільськогосподарської продукції з Росії не підпадає під санкції Заходу, Москва заявляє, що обмеження на платежі, логістику та страхування нібито є "бар'єром" для експорту її "власного" зерна та добрив.

Станом на 6 березня експорт зерна з України знизився на 26,6%, до 32,9 млн тонн у сезоні 2022/23 через менший урожай та логістичні труднощі, спричинені вторгненням Росії.

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