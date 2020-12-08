Українські аграрії завершують збирання зернових культур.

Українські аграрії станом на 7 грудня зібрали 63,5 мільйона тонн зерна з площі 15,1 мільйона га (99% до прогнозу).

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зокрема, кукурудзи зібрано 27,9 мільйона тонн з площі 5,2 мільйона га (96%), сої - майже 2,8 мільйона тонн з 1,3 мільйона га (99%).

Також практично завершено збирання соняшнику - 13,1 мільйона тонн з площі 6,4 мільйона га, і цукрових буряків - 9,1 мільйона тонн з площі 215,5 тисячі га.

Загалом урожай основних культур, у тому числі технічних, зібраний на рівні 81,9 мільйона тонн з площі 24 мільйони га.

Крім того, в Україні добігає кінця посівна кампанія. Станом на 7 грудня українські аграрії посіяли основних озимих культур на площі 8,06 мільйона га (98% до прогнозу).

У розрізі культур посіяно: озимої пшениці - 6,1 мільйона га (100%), ячменю - 954,7 тисячі га (101%), жита - 125,2 тисячі га (94%), ріпаку - 881,1 тисячі га (87%).

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства знизило прогноз врожаю зернових в Україні в 2020 році на 3 мільйони тонн – до 65 мільйонів тонн.

Прогноз врожаю олійних культур залишився на рівні 20 мільйонів тонн.

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Автор: Ганна Нагорна