Мита на ввезення до ЄС українського вівса вже поновили.

З 6 червня Європейський Союз (ЄС) продовжив ще на рік звільнення від митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з України, прийняте в 2022 році для підтримки Києва на тлі російського вторгнення. Але перед обличчям гніву європейських фермерів, Брюссель скористався "аварійним гальмом".

Про це пише Le Monde. Зокрема, Єврокомісія підпорядкувала імпорт українського вівса умовам торговельної угоди, що діє з 2016 року до 5 червня 2025 року.

"Митний імпорт м'яса птиці, яєць, цукру, кукурудзи, меду, вівса та круп (пророщених зерен) тепер обмежений середніми обсягами імпорту з середини 2021 року до кінця 2023 року, при перевищенні яких тарифи автоматично відновлюються протягом 14 днів – м'яка пшениця та ячмінь не підпадають під дію тарифів", – йдеться у матеріалі.

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Що стосується вівса, то середньорічний імпорт з середини 2021 року до кінця 2023 року становив близько 2 440 тонн, і "як тільки цей обсяг був досягнутий, Комісія знову запровадила відповідну тарифну квоту", йдеться в прес-релізі.

Загалом у 2022 році Україна експортувала близько 7 000 тонн вівса по всьому світу, а з липня 2023 року по травень 2024 року – 11 173 тонни.

Експорт продукції з України

Україна за травень експортувала рекордний обсяг цукру. Йдеться про 108 тисяч тонн. При цьому до Європейського союзу українські виробники поставили 65% від загального обсягу.

У травні NYT писало, що морський експорт зерна з України повернувся до довоєнного рівня. Зазначалося, що безперешкодний прохід кораблів з українською агропродукцією забезпечило те, що Україна змогла вибити російські кораблі з Чорного моря.

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