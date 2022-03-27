Трейдери експортували перші поставки у кілька тисяч тонн української кукурудзи до Європи залізницею, оскільки морські порти країни залишаються заблокованими через збройне вторгнення Росії.
Про це повідомляє Reuters.
"Україна є великим світовим виробником та експортером зерна, і майже весь її експорт традиційно поставляється з її чорноморських портів. Щомісячний експорт зерна до війни перевищував 5 млн тонн",- йдеться в повідомленні.
Трейдери та представник сільського господарства заявили, що Україна, яка все ще має значні обсяги зерна на складі, може почати експортувати потягами через свій західний кордон.
"Перші партії у кілька тисяч тонн кукурудзи вже експортовано через західний сухопутний кордон України", - зазначає видання.
Прогнозується експортувати потягами з України до Європи до 600 тис. тонн зерна на місяць.