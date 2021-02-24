Також Держпродспоживслужба працює над відкриттям ринків інших африканських країн для експорту столових яєць.

Українські виробники столових яєць отримали можливість експортувати свою продукцію до Ефіопії.

Як передає Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, Україна та Ефіопія погодили відповідний сертифікат здоров'я на експорт столових яєць.

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"Завдяки спільним зусиллям держави та бізнесу ми розширюємо географію експорту продукції нашої держави, і робимо все можливе для підтримки іміджу нашої країни як надійного торгового партнера", - наводяться слова голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької.

Повідомляється, що також Держпродспоживслужба працює над відкриттям ринків інших африканських країн для експорту столових яєць і яєчної продукції. У цьому списку Гана, Марокко, Алжир, Ангола та Південно-Африканська Республіка.

Експорт яєць

У січні 2021 року Україна відновила експорт птиці та яєць до Сінгапуру, який був припинений через спалах пташиного грипу в нашій країні в кінці 2020 року.

Станом на 12 лютого 2021 року Україна різко скоротила експорт курятини та яєць.

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Автор: Ганна Нагорна