Сінгапур є одним з найбільших стратегічних партнерів для української птахівницької галузі.

Україна відновила експорт птиці та яєць в Сінгапур, який був припинений через спалах пташиного грипу в нашій країні в кінці минулого року.

Читайте такожУкраїна помітно скоротила експорт агропродукції до ЄвросоюзуПро це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, сінгапурське продовольче агентство (SFA) визнало українські принципи регіоналізації пташиного грипу, згідно з якими експорт продукції птахівництва дозволений з території поза 10-кілометровою зоною навколо спалаху пташиного грипу.

Сторони змінили та переузгодили відповідні документи, а саме сертифікат здоров'я на експорт з України до Сінгапуру м'яса птиці та продуктів з нього, на експорт столових яєць та яєчних продуктів.

"Відтепер підприємства, акредитовані на експорт продукції птахівництва в Республіку Сінгапур, можуть експортувати в Сінгапур із зон, вільних від грипу птиці", - сказано в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що Сінгапур є одним з найбільших стратегічних партнерів для української птахівницької галузі.

Що цьому передувало

Глава Держпродспоживслужби Владислава Магалецька наприкінці 2020 року заявила, що хвиля пташиного грипу, яка котиться по Європі, де він виявлений вже в 13 країнах Євросоюзу, дійшла й до України.

8 грудня 2020 року в селі Кандибине Миколаївської області в особистому господарстві був зафіксований спалах пташиного грипу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна