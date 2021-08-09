Українські аграрії до 5 серпня вже зібрали 23,4 млн тонн пшениці з 72% площ / Ілюстрація REUTERS

Україна цього року може зібрати до 32 млн тонн врожаю пшениці, що є рекордним показником за всю історію незалежності.

Про це повідомляють аналітики Graintrade.

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Зазначається, що українські аграрії до 5 серпня вже зібрали 23,4 млн тонн пшениці з 72% площ, а її врожайність значно вища, ніж торік.

"На тлі високої врожайності пшениці в південних регіонах і враховуючи традиційно високу врожайність в центральних і західних областях, все більш ймовірними виглядають прогнози врожаю пшениці на рівні 31-32 млн тонн", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в найближчий тиждень в Україні очікується суха і тепла погода, яка дозволить завершити збирання ранніх зернових у всіх регіонах.

У 2020 році урожай пшениці склав 25,1 млн тонн.

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Автор: Ганна Нагорна