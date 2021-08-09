Урожай пшениці цього року може досягти 32 млн тонн, тоді як минулого року він склав трохи більше 25 млн тонн.

Україна цього року може зібрати до 32 млн тонн врожаю пшениці, що є рекордним показником за всю історію незалежності.

Про це повідомляють аналітики Graintrade.

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Зазначається, що українські аграрії до 5 серпня вже зібрали 23,4 млн тонн пшениці з 72% площ, а її врожайність значно вища, ніж торік.

"На тлі високої врожайності пшениці в південних регіонах і враховуючи традиційно високу врожайність в центральних і західних областях, все більш ймовірними виглядають прогнози врожаю пшениці на рівні 31-32 млн тонн", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в найближчий тиждень в Україні очікується суха і тепла погода, яка дозволить завершити збирання ранніх зернових у всіх регіонах.

У 2020 році урожай пшениці склав 25,1 млн тонн.

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Автор: Ганна Нагорна