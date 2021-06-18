Українські аграрії завершили сівбу ранніх ярих зернових культур на площі 7,5 млн га.
Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.
"Весняна посівна кампанія дійшла свого завершення. Станом на 17 червня агровиробники засіяли 7,5 млн га ярими зерновими та зернобобовими культурами, що становить 100% від прогнозу", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, за підсумками посівної кампанії аграрії посіяли: соняшник - на 6,5 млн га, кукурудзу - 5,3 млн га, ярий ячмінь - 1,35 млн га, яру пшеницю -176 тис. га, горох - 241,9 тис. га, овес - 193,8 тис. га.
Читайте такожМінагрополітики розпоряджуватиметься бюджетною програмою допомоги аграріям - Кабмін
Крім того, цукрового буряку посіяно на 227,1 тис. га.
У міністерстві додали, що аграрії ще продовжують посів гречки, проса та сої.
Нагадаємо, за прогнозом "Української зернової асоціації", урожай зернових і олійних культур в Україні в 2021 році може досягти 96,2 млн тонн, тоді як торік валовий збір зерна становив 84 млн тонн.
Вас також можуть зацікавити новини
- Урожай зернових цього року буде відрізнятися від минулорічного: прогноз
- Кабмін планує виділити аграріям 13 мільярдів гривень держпідтримки
- Україна продовжує скорочувати експорт зерна
- У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а середня зарплата втричі вища - ЗМІ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram