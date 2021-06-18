На 17 червня аграрії засіяли 7,5 млн га ярими зерновими та зернобобовими культурами.

Українські аграрії завершили сівбу ранніх ярих зернових культур на площі 7,5 млн га.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

"Весняна посівна кампанія дійшла свого завершення. Станом на 17 червня агровиробники засіяли 7,5 млн га ярими зерновими та зернобобовими культурами, що становить 100% від прогнозу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за підсумками посівної кампанії аграрії посіяли: соняшник - на 6,5 млн га, кукурудзу - 5,3 млн га, ярий ячмінь - 1,35 млн га, яру пшеницю -176 тис. га, горох - 241,9 тис. га, овес - 193,8 тис. га.

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Крім того, цукрового буряку посіяно на 227,1 тис. га.

У міністерстві додали, що аграрії ще продовжують посів гречки, проса та сої.

Нагадаємо, за прогнозом "Української зернової асоціації", урожай зернових і олійних культур в Україні в 2021 році може досягти 96,2 млн тонн, тоді як торік валовий збір зерна становив 84 млн тонн.

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Автор: Ганна Нагорна