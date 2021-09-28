За рік ціни на соняшникову олію підвищилися на 80,3%.

У 2021 році заводи, що працюють на території України та виробляють соняшникову олію, уклали менше форвардних контрактів, ніж у 2020 році.

Про це заявив менеджер з експорту ПрАТ" Пологівський маслоекстракційний завод" (ТМ" Славія") Олексій Трусов, повідомляє AgroPortal.ua.

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"Відчуваємо проблеми з сировиною, як і інші МЕЗи. На всіх підприємствах цього року набагато менше форвардних програм. Тому що торік всі фермери дефолтували та не забезпечили поставки згідно з контрактами", — зазначив Трусов.

Українська олія за кордоном:

У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 грн. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 грн.

Ціни на соняшникову олію в Україні:

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають у два рази дешевше.

30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 грн.

Наприкінці серпня 2021 року експерти прогнозували, що після збирання врожаю соняшнику в Україні спостерігатиметься зниження цін на соняшникову олію.

27 вересня 2021 року експерти прогнозували зростання цін на соняшник, що відповідно спричинить подорожчання соняшникова олія.

Інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Автор: Олена Коваленко