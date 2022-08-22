В Україні з початком війни ціни на харчові продукти зросли на 20%.

Після жовтня ціни на овочі на українському ринку зростуть на 10-15%.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Він зазначив, що в Україні з початком війни ціни на продукти харчування з ряду причин зросли на 20%, а ціни на овочі стримуються сезонним фактором.

"Зараз серпень, сезон збору овочів, тому спостерігаємо зниження вартості через збільшення пропозиції. Картопля, огірки, томати та інші овочі подешевшали, сезонний фактор буде продовжуватись до жовтня місяця. Враховуючи те, що певна кількість українців виїхали закордон, це також сприяло зниженню цін на сезонні овочі. Але восени зростуть витрати на зберігання овочів, тому слід очікувати після жовтня збільшення ціни на 10-15% на всі групи", - підкреслив Марчук.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в липні в річному вираженні, порівняно з липнем 2021 року, зросли ціни на низку продуктів, зокрема, ціни на овочі зросли майже на 102%.

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