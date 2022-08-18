На сьогоднішній день дана продукція в Україні коштує в середньому в 5,2 рази дорожче, ніж в середині серпня минулого року.

На поточному тижні українські господарства відвантажують білокачанну капусту по 17-24 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Про це повідомили експерти аналітичної платформи EastFruit.

"Основною причиною знижувального цінового тренда в сегменті білокачанної капусти виробники вважають той факт, що покупці все частіше залишаються незадоволені якістю пропонованої продукції, яка істотно погіршилася через несприятливі погодні умови. Термін реалізації такої капусти вельми обмежений, через що оптові компанії і роздрібні мережі ведуть закупівлі виключно дрібним оптом для поточних продажів", - йдеться в повідомленні.

При цьому, незважаючи на здешевлення білокачанної капусти, на сьогоднішній день дана продукція в Україні все ж коштує в середньому в 5,2 рази дорожче, ніж в середині серпня минулого року. Таку цінову різницю аналітики проекту пояснюють істотним скороченням площ під даною культурою в поточному сезоні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в липні в річному вираженні, порівняно з липнем 2021 року, зросли ціни на низку продуктів, зокрема, ціни на овочі зросли майже на 102%.

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