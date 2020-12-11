Станом на 10 грудня кукурудзи зібрано 28,8 млн тонн з площі 5,3 млн га (98%).

Українські аграрії станом на 10 грудня завершили збирання майже всіх зернових культур, крім кукурудзи.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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"Завершується збирання кукурудзи, якою намолочено майже 28,8 млн тонн з площі 5,3 млн га (98%). Вже завершено збирання пшениці, ячменю, гороху, гречки, проса, соняшнику, сої, цукрових буряків та ріпаку", - сказано в повідомленні.

Станом на 10 грудня українські сільгоспвиробники зібрали 82,7 млн тонн основних культур з площі 24 млн га.зокрема, зернових і зернобобових культур намолочено 64,3 млн тонн з площі 15,2 млн га (99%).

Серед лідерів з збирання врожаю Мінекономіки назвало такі області: Полтавська - 6,4 млн тонн, Харківська - 6,2 млн тонн, Чернігівська - 5,9 млн тонн, Вінницька - 5,6 млн тонн, Сумська – 5,5 млн тонн.

Хронологія подій

Міністерство сільського господарства США (USDA) у грудні поліпшило прогноз врожаю кукурудзи в Україні до 29,5 млн тонн, а експорту - до 24 млн тонн.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України знизило прогноз врожаю зернових в Україні в 2020 році на 3 млн тонн – до 65 млн тонн. Прогноз врожаю олійних культур залишився на рівні 20 млн тонн.

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Автор: Ганна Нагорна