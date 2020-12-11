Прогноз врожаю кукурудзи в Україні збільшено на 1 мільйон тонн - до 29,5 мільйона тонн.

Міністерство сільського господарства США (USDA) в грудні, у порівнянні з листопадом, покращило прогноз врожаю кукурудзи в Україні на 1 мільйон тонн - до 29,5 мільйона тонн, а експорту - на 1,5 мільйона тонн, до 24 мільйонів тонн.

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Про це повідомляється в листопадовому звіті USDA.

Згідно зі звітом, збирання кукурудзи ще триває в північних, найбільш врожайних областях України.

"Виробництво кукурудзи в Україні на 2020/21 рік оцінюється у 29,5 мільйона тонн, що на 18 відсотків менше, ніж минулого року. Урожайність оцінюється в 5,46 тонни з гектара (т/га), що на 24 відсотки менше, ніж минулого року. Урожайна площа оцінюється в 5,4 мільйона гектарів, що на 8 менше, ніж роком раніше", - сказано у звіті.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства знизило прогноз врожаю зернових в Україні у 2020 році на 3 мільйони тонн – до 65 мільйонів тонн.

Прогноз врожаю олійних культур залишився на рівні 20 мільйонів тонн.

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Автор: Ганна Нагорна