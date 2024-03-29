На сьогодні через Український коридор пройшло 1140 суден, які експортували вантажі до 40 країн.

Створений ЗСУ морський коридор забезпечив експорт вантажів, обсяг яких перевищив показники роботи у рамках Зернової ініціативи. Про це повідомив віце-прем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Усього за сім місяців українським коридором експортовано 33,8 млн тонн товарів. Це перевищує обсяг експорту за рік роботи Зернової ініціативи", – заявив посадовець.

Як відомо, коридор було відкрито у серпні минулого року – через місяць після того, як росіяни остаточно вийшли з Зернової ініціативи та розпочали атакувати портові об'єкти та аграрні потужності.

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У перший місяць роботи мали місце поодинокі заходи суден: вивели переважно ті, які росіяни заблокували ще на початку вторгнення.

Однак кількість суден планомірно зростала і на сьогодні через коридор пройшло вже 1140 суден, які експортували вантажі до 40 країн світу. 23,1 млн тонн з загальної кількості були продукцією українських аграріїв.

Зараз на підхід до портів Південний, Чорноморськ та Одеса очікують 150 суден: вони експортують близько 5 млн тонн вантажів.

"Можемо говорити, що ми вийшли майже на довоєнні обсяги експорту з портів Великої Одеси", – каже Кубраков.

Морський коридор – останні новини

У лютому Україна вперше відправила морським коридором гуманітарне зерно в межах програми Grain from Ukraine. На судні знаходились 25 тисяч тонн української пшениці для народу Нігерії.

Подія була знаковою, адже це перше судно в рамках програми Grain from Ukraine та Всесвітньої продовольчої програми ООН, яке було відправлене власним українським морським коридором.

Також УНІАН повідомляв, що в лютому Україна експортувала морем рекордний обсяг вантажів. Загалом з початку роботи Українського коридору понад 40 країн отримало майже 28 млн тонн вантажів.

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