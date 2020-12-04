Туреччина скоротила поставки даних цитрусових, що в результаті і призвело до чергового зростання цін в даному сегменті.

На українському ринку зафіксовано зростання цін на лимони. На сьогодні лимони на українському ринку пропонуються до продажу по 30-50 грн/кг ($1,06-1,77/кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

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Як пише видання, на цей момент незаперечним лідером за обсягами поставок лимона в Україну традиційно виступає Туреччина, яка дещо скоротила поставки даних цитрусових, що в результаті й призвело до чергового зростання цін в даному сегменті.

Подорожчання лимонів галузеві експерти, в першу чергу пов'язують з підвищеним інтересом оптових компаній і роздрібних мереж. При цьому закупівельна ціна на дані цитрусові на зовнішньому ринку також зросла, що теж сприяло подорожчанню лимона на українському ринку.

Варто відзначити, що на сьогодні лимони в Україні в середньому коштують на 25% дорожче, ніж на початку грудня 2019 року. Разом з тим таку цінову різницю в порівнянні з минулим роком галузеві експерти пов'язують зі значною девальвацією гривні щодо долара і євро.

Попит на лимони на українському ринку

7 квітня 2020 року Туреччина через коронавірус обмежила експорт лимонів.

У квітні 2020 року ціни на лимони в Україні у квітні зросли у два рази в порівнянні з квітнем минулого року.

У березні 2020 року за даними Української плодоовочевої асоціації, поширення коронавірусу і подальший карантин викликав в Україні підвищений попит на імбир, лимони та часник - останній подорожчав в українських магазинах майже у два рази.

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Автор: УНІАН